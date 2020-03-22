Медики в Израиле зафиксировали до тысячи случаев заражения на коронавирус

Новости мира:В связи с распространением COVID-19 в Израиле до тысячи человек заразились коронавирусом.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Израиле возросло до 945 человек, в связи с этим правительство вводит новые ограничения прав граждан.

Об этом пишет Ynet.

"Число подтвержденных случаев коронавируса в Израиле возросло до 945, из которых 20 человек находятся в тяжелом состоянии", - сообщило министерство здравоохранения Израиля.

О первом летальном случае вследствие коронавируса в Израиле было сообщено в субботу из Иерусалима.

По данным министерства здравоохранения, новые ограничительные меры, которые будет контролировать полиция, требуют, чтобы люди оставались в своих домах и только выходили на улицу, чтобы приобрести еду и лекарства, получить медицинскую помощь, сдать донорскую кровь, явиться на суд и т.д. Из новых ограничений есть и такое, которое предусматривает, что только двое людей смогут путешествовать одновременно в одном автомобиле.

Граждане Израиля также смогут участвовать в религиозных богослужениях, включая ритуальные бани и обряды, такие как свадьбы и похороны, если будут придерживаться порядка, ограничивающего собрания более 10 человек.

Израильтяне также будут иметь право выходить из дома на короткий промежуток времени для осуществления научно-исследовательских работ и с целью оказания помощи тем, кто в ней нуждается.

Как сообщалось, по состоянию на утро 22 марта вирусом SARS-CoV-2 в мире инфицировались 307 280 человек. В целом умерли 13 049, еще 92 376 человек выздоровели.

Напомним: