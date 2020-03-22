Медики в Израиле зафиксировали до тысячи случаев заражения на коронавирус

Число подтвержденных случаев коронавируса в Израиле возросло до 945 человек, в связи с этим правительство вводит новые ограничения прав граждан.
Об этом пишет Ynet.
"Число подтвержденных случаев коронавируса в Израиле возросло до 945, из которых 20 человек находятся в тяжелом состоянии", - сообщило министерство здравоохранения Израиля.
О первом летальном случае вследствие коронавируса в Израиле было сообщено в субботу из Иерусалима.
По данным министерства здравоохранения, новые ограничительные меры, которые будет контролировать полиция, требуют, чтобы люди оставались в своих домах и только выходили на улицу, чтобы приобрести еду и лекарства, получить медицинскую помощь, сдать донорскую кровь, явиться на суд и т.д. Из новых ограничений есть и такое, которое предусматривает, что только двое людей смогут путешествовать одновременно в одном автомобиле.
Граждане Израиля также смогут участвовать в религиозных богослужениях, включая ритуальные бани и обряды, такие как свадьбы и похороны, если будут придерживаться порядка, ограничивающего собрания более 10 человек.
Израильтяне также будут иметь право выходить из дома на короткий промежуток времени для осуществления научно-исследовательских работ и с целью оказания помощи тем, кто в ней нуждается.
Как сообщалось, по состоянию на утро 22 марта вирусом SARS-CoV-2 в мире инфицировались 307 280 человек. В целом умерли 13 049, еще 92 376 человек выздоровели.
Напомним:
В Венгрии количество людей, зараженных коронавирусом, составляет 131 человек. Шесть человек умерли.
По состоянию на утро 22 марта на территории Австрии зафиксировано уже более 3000 случаев инфицирования новым типом коронавируса, госпитализированы 105 человек.
За последние 24 часа в Бельгии от Covid-19 умерли еще восемь человек, зарегистрировано 586 новых позитивных проб на коронавирус.
В Испании за сутки 394 человека скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-19.
Власти Северной Македонии объявили о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения нового коронавируса.
В Румынии в воскресенье утром подтвердили первую смерть от коронавируса: скончался 67-летний мужчина, приехавший из Франции.
Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев.
За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек умер.