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Коронавирус вносит коррективы в планы: США приостанавливают военные учения в Европе

Коронавирус вносит коррективы в планы: США приостанавливают военные учения в Европе
19:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:США приостановили самые масштабные в истории учения Defender-Europe 20.

США приостановили самые масштабные в истории учения Defender-Europe 20 в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщили в Командовании сухопутных войск вооруженных сил США в Европе (USAREUR).

"Реагируя на нынешнюю вспышку коронавируса Covid-19, выполняя указания министра обороны США, мы внесли изменения в ход и масштаб учений Defender-Europe 20", - заявили в USAREUR.

Активная фаза учений Defender-Europe 20 должна была пройти в апреле-мае на территории 10 стран в Европе. По замыслу учений, планировалась самая большая за предыдущие 25 лет переброска американских войск из территории США в Европу.

Целью учений определена демонстрация и совершенствование военных возможностей США по переброске войск в Европу и совместное с союзниками по НАТО и партнерами реагирование на кризисные ситуации.

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Американские войска с середины февраля уже начали прибывать в аэропорты и морские порты Бельгии и Германии.

По состоянию на начало марта было проведено 15 перебросок американских войск в Европу из запланированных 27-ми. В общей сложности передислоцировано 3,5 тыс. личного состава из 17 тыс., которые планировались для участия в учениях. Всего в учениях должны были принять участие до 20 тыс. личного состава.

В то же время, как заявили в USAREUR, с середины марта передислокация из территории Соединенных Штатов личного состава, гражданского персонала, вооружения, военной техники и оборудования прекращена.

Как подчеркивается, это вызвано беспокойством и принятыми мерами безопасности в отношении здоровья военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей, а также необходимостью поддержания боевой готовности войск.

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Учитывая сложившуюся ситуацию, отменено также проведение связанных с Defence Europe 20 учений, в частности Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response.

В то же время уже передислоцированное в Европу подразделение 116-й танковой бригады Национальной гвардии штата Айдахо проведет боевые стрельбы и другие виды боевой подготовки с союзниками в рамках учений Allied Spirit.

Остальные уже передислоцированные в Европу силы и средства будут возвращены в США.

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Военные учения, Коронавирус, Defender-Europe 20.
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