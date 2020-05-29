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В возрасте 66 лет скончался российский правозащитник Сергей Мохнаткин

В возрасте 66 лет скончался российский правозащитник Сергей Мохнаткин
01:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Сергей Мохнаткин был арестован во время участия в протестной акции в Москве в 2009 году.

В возрасте 66 лет умер российский правозащитник и гражданский активист Сергей Мохнаткин.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

С апреля он находился в больнице в тяжелом состоянии после операции, которая была проведена из-за травмы, полученной во время пребывания в колонии.

31 декабря 2009 года Мохнаткин был арестован во время участия в протестной акции "Стратегия 31" на Триумфальной площади в Москве. Он был обвинен в избиении сотрудника милиции и осужден на два года шесть месяцев заключения в колонии общего режима.

В колонии активно отстаивал свои права и права других заключенных, за что неоднократно подвергался репрессиям. Российское правозащитное сообщество признало его политическим заключенным.

В 2012 году был помилован президентом РФ Дмитрием Медведевым.

31 декабря 2013 года во время акции "Стратегия 31" вновь был задержан и обвинен по той же статье. В 2017 году был приговорен еще к двум годам лишения свободы по обвинению в дезорганизации работы колонии.

В конце 2019 года 66-летний Мохнаткин был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. У него начались осложнения после травмы, полученной во время пребывания в исправительной колонии №4 города Архангельска. В 2016 году российские тюремщики сломали ему позвоночник. По словам близких, добиться госпитализации удалось лишь с помощью правозащитников.

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Россия, Активист, Правозащитник, Сергей Мохнаткин.
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