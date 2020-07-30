Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: на границу с РФ перебросят дополнительные войска

Беларусь направит дополнительные войска на границу с РФ. Такое решение принято на экстренном заседании СНБО страны в связи с задержанием в Минске 33 членов ЧВК "Вагнер", которую связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, передает БЕЛТА.

Отмечается, что Государственный пограничный комитет усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и на "зеленом участке границы".

Как заявил секретарь СНБО Андрей Равков, местный контингент будет значительно усилен.

Он также обратил внимание на обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий, во время избирательной кампании.

"По организационной структуре у задержанных четко прослеживается их направленность: снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этих фактов будут введены дополнительные меры организационного характера в вопросах обеспечения безопасности", - сказал он.

ЧВК "Вагнер" - это организация, состоящая из тысяч наемников, которые принимают участие в военных конфликтах по всему миру и, в том числе, в Украине. Зарубежные СМИ обычно связывают деятельность ЧВК с президентом РФ Владимиром Путиным.

Наемники этой организации известны жестоким обращением с пленными и мирными жителями.

Как сообщалось, накануне в Беларуси задержали 32 наемников ЧВК "Вагнера". После этого президент Беларуси Александр Лукашенко созвал экстренное заседание СНБО.

В свою очередь МИД вызвало послов России и Украины.