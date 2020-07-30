В Беларуси ищут еще около 200 боевиков

В Беларуси разыскивают еще около 200 боевиков. Ранее задержанных наемников "Вагнера" ​​подозревают в подготовке теракта.

В Совбезе Беларуси заявили, что силовые структуры ведут поиски еще около 200 боевиков, которые находятся на территории страны.

"33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена", — сказал Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, передает белорусский Интерфакс.

Кроме того, Равков сообщил, что задержанных боевиков подозревают в подготовке терактов в Беларуси, возбуждено уголовное дело по статье "290 какой-то".

Как сообщалось, утром 29 июлю под Минском были задержаны 32 боевика частной военной компании Вагнера. Еще одного наемника задержали в Гомелевской области.

Как сообщили белорусские источники, боевики прибыли в страну с целью дестабилизации ситуации в стране.

Позже стало известно, что часть боевиков ранее воевала на Донбассе на стороне террористов.

Вечером, 29 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко созвал заседание Совета безопасности и поручил обратиться в российские госорганы за разъяснением.

В связи с задержанием "вагнеровцев", МИД Беларуси пригласил послов Украины и РФ на совещание.