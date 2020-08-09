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Лукашенко о задержанных "вагнеровцах": Если прокуроры РФ и Украины не приедут, то Беларусь разберется самостоятельно

Лукашенко о задержанных "вагнеровцах": Если прокуроры РФ и Украины не приедут, то Беларусь разберется самостоятельно
Обновлено 16:37 Сегодня Телеграф
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что отказ генпрокуроров Украины и России приезжать в страну для выяснения судьбы задержанных боевиков ЧВК "Вагнер", может свидетельствовать о безразличии к судьбам этих людей. Сообщает Tut.by.

В частности, по словам Лукашенко, "если прокуроры России и Украины не приедут, то Беларусь разберется самостоятельно и решит эту проблему".

"Но предложения прокурорам и отказ сюда приехать говорит о том, что наплевать им на судьбы этих ребят. Вот послали и послали, сначала говорят, в Венесуэлу посылали, потом — в Стамбул, потом — в Ливию, потом якобы Сечин (директор "Роснефти", - ред.) нанял их для того, чтобы охранять не то в Ливии, не то в Венесуэле, не то в Сирии нефтяные объекты. На что Игорь Сечин сказал: "Я не имею никакого отношения". И я ему верю", - заявил Лукашенко.

Как сообщалось, 29 июля на территории Беларуси спецназ задержал группу наемников частной военной компании Вагнера. Все задержанные являются российскими гражданами. 

Позже силовики заявили, что в Беларуси могут скрываться до 200 боевиков, который прибыли в страну с целью дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами. В России отреагировали на заявления Минска и настаивают, что задержанные находились в Беларуси транзитом и требуют их освободить.

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5 августа Лукашенко поговорил с Зеленским по телефону. Лидер двух государств обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Минске боевиков российской частной военной компании "Вагнера". 

6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и России.

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Беларусь, Александр Лукашенко, ЧВК "Вагнер".

Автор:

Телеграф
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