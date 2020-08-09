"Очень серьезный контроль": Беларусь усилила меры на границе с РФ

Беларусь усилила контроль на границе с Россией. Об этом рассказал журналистам президент страны Александр Лукашенко, передает DW.

"На границе очень серьезный контроль. Увеличено наблюдение на белорусско-российском участке", - сказал Лукашенко.

Также усилен контроль на границах с Украиной и Польшей.

По словам Лукашенко, только ночью и утром 9 августа пограничники "завернули" 170 человек, которые либо не могли объяснить цель своей поездки, либо владели "фальшивыми визами".

"Из-под контроля никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти. В этом вы можете не сомневаться, что бы здесь не планировали отдельные люди. Ничего не выйдет", - отметил он.

Как сообщалось, 29 июля на территории Беларуси спецназ задержал группу наемников частной военной компании Вагнера. Все задержанные являются российскими гражданами.

Позже силовики заявили, что в Беларуси могут скрываться до 200 боевиков, который прибыли в страну с целью дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами. В России отреагировали на заявления Минска и настаивают, что задержанные находились в Беларуси транзитом и требуют их освободить.

5 августа Лукашенко поговорил с Зеленским по телефону. Лидер двух государств обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Минске боевиков российской частной военной компании "Вагнера".

6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и России.