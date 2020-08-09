Скачать
Воскресенье, 09.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о статусе крымских татар, как коренного народа Крыма: Мы наконец должны поставить точку в этом вопросе
Зеленский о статусе крымских татар, как коренного народа Крыма: Мы наконец должны поставить точку в этом вопросе
"Войска пошли на Минск": в столицу Беларуси стягивают силовиков и спецтехнику для разгона демонстраций (Видео)
В Минск стягивают силовиков и спецтехнику для разгона демонстраций (Видео)
Два футболиста Динамо заразились коронавирусом
Два футболиста Динамо заразились коронавирусом
Дешевый аналог Renault Koleos вышел в продажу
Дешевый аналог Renault Koleos вышел в продажу

"Очень серьезный контроль": Беларусь усилила меры на границе с РФ

"Очень серьезный контроль": Беларусь усилила меры на границе с РФ
Обновлено 19:42 Сегодня Телеграф
Беларусь усилила контроль на границе с Россией. Об этом рассказал журналистам президент страны Александр Лукашенко, передает DW.

"На границе очень серьезный контроль. Увеличено наблюдение на белорусско-российском участке", - сказал Лукашенко. 

Также усилен контроль на границах с Украиной и Польшей. 

По словам Лукашенко, только ночью и утром 9 августа пограничники "завернули" 170 человек, которые либо не могли объяснить цель своей поездки, либо владели "фальшивыми визами". 

"Из-под контроля никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти. В этом вы можете не сомневаться, что бы здесь не планировали отдельные люди. Ничего не выйдет", - отметил он.

Как сообщалось, 29 июля на территории Беларуси спецназ задержал группу наемников частной военной компании Вагнера. Все задержанные являются российскими гражданами. 

Позже силовики заявили, что в Беларуси могут скрываться до 200 боевиков, который прибыли в страну с целью дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами. В России отреагировали на заявления Минска и настаивают, что задержанные находились в Беларуси транзитом и требуют их освободить.

Лукашенко о задержанных "вагнеровцах": Если прокуроры РФ и Украины не приедут, то Беларусь разберется самостоятельно

5 августа Лукашенко поговорил с Зеленским по телефону. Лидер двух государств обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Минске боевиков российской частной военной компании "Вагнера". 

6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Польша, Выборы, Россия, Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Канаде обрушился в океан последний нетронутый ледник
02 Льюис нокаутировал Олейника (Видео)
03 Самый большой в Млечном Пути: астрономы обнаружили огромный ударный кратер
04 Похолодание уже близко: чего ждать от погоды в ближайшие дни
05 9 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Раз заболел, виноват сам&quot;: и.о. мэра Луцка подхватил коронавирус
"Раз заболел, виноват сам": и.о. мэра Луцка подхватил коронавирус
Протесты в Бейруте: министр информации сложила полномочия
Протесты в Бейруте: министр информации сложила полномочия
Глава Крымской епархии ПЦУ Климент стал митрополитом
Глава Крымской епархии ПЦУ Климент стал митрополитом
Пандемия, расовые конфликты и лицемерие Трампа: Мишель Обама призналась, что страдает легкой формой депрессии
Пандемия, расовые конфликты и лицемерие Трампа: Мишель Обама призналась, что страдает легкой формой депрессии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь