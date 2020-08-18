Глава Минэнерго России заразился коронавирусом

В РФ заразился коронавирусом министр энергетики Александр Новак. Он сейчас лечится в Москве.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает российский "Интерфакс".

Коронавирусом также заразились некоторые журналисты правительственного пула, которые должны были сопровождать Мишустина в его поездке по Дальнему Востоку. В Петропавловске-Камчатском несколько корреспондентов изолировали и доставили в Москву самолетом МЧС, под контролем врачей.

Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, она формирует устойчивый иммунитет.

Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем в 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

На сегодняшний день число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом превышает 22 миллиона. Россия находится на четвертом месте в мире по заболеваемости, в стране уже заразились 927 745 человек.