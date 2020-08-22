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Навального успешно доставили в Германию

Навального успешно доставили в Германию
11:15 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Самолет с Алексеем Навальным, которого сегодня утром эвакуировали из омской больницы, прилетел в аэропорт Берлина.

Медицинский самолет Bombardier Challenger 604 успешно доставил российского оппозиционера Алексея Навального в аэропорт Берлина, из которого его заберут немецкие врачи.

Об этом в Twitter-аккаунте сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Самолет с Алексеем только что сел в Берлине", - поведала она.

Утром глава пресс-службы оппозиционера рассказала, что самолет с Алексеем Навальным на борту вылетел в Германию. Вместе с ним там находится его супруга.

Жена Навального обратилась к Путину

Что произошло с Навальным?

Позавчера утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, в котором был Алексей Навальный. Оппозиционеру резко стало плохо. Его доставили машиной "скорой помощи" в больницу.

После этого пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предположила, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Врач Навального после обследования Ярослав Ашихмин заявил, что его нужно эвакуировать в Европу.

Вчера вечером сообщалось, что родственникам Алексея Навального не дают общаться с врачами из Германии, которых пустили в омскую больницу к политику.

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Все по теме:

Германия, Россия, РФ, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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