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Протесты в Беларуси: у Лукашенко объяснили, зачем вызвали вертолет ко Дворцу независимости

Протесты в Беларуси: у Лукашенко объяснили, зачем вызвали вертолет ко Дворцу независимости
Обновлено 21:58 Сегодня Телеграф Украинская правда
Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что тот все воскресенье провел во Дворце независимости, в том числе и в момент, когда протестующие "пытались штурмовать" здание, передает БЕЛТА.

Эйсмонт заявила, что Лукашенко с самого утра работал в ситуационном центре во Дворце независимости и контролировал обстановку.

"В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во Дворце. Впрочем, наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило ненадолго. Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении", - сказала она.

 По ее словам, после этого Лукашенко вызвал вертолет и облетел город.

"С высоты посмотрел на так называемый митинг. Также контролировал обстановку. Вернувшись скоро во Дворец независимости, первым делом президент поблагодарил ребят – тех, кто защищал Дворец по периметру. Также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил и их".

Отметим, что ни одно СМИ не сообщало о "штурме" Дворца протестующими.

 

Как сообщалось ранее, ко дворцу президента Беларуси Александра Лукашенко прибыл вертолет. По сообщениям в Телеграмм-каналах, его собираются эвакуировать. Однако позже появились кадры, как он прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу независимости с оружием в руках.

Ранее на площади Независимости в столице Беларуси собралось более ста тысяч человек

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригрозил участникам протестов применением армии, в случае "нарушения порядка и спокойствия" возле мемориалов погибшим во Второй мировой войне.

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Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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