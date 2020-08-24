Лукашенко с автоматом: в Кремле отказались комментировать поведение президента Беларуси

В Москве отказались от комментариев по поводу видеороликов, на которых президент Беларуси Александр Лукашенко ходит с автоматом в руках.

Так на просьбу журналистов прокомментировать появление Лукашенко с автоматом и вопрос о том, считают ли в Кремле адекватной такую реакцию на протесты, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Я не буду отвечать на ваш вопрос".

При этом он по-прежнему выразил обеспокоенность признаками внешнего вмешательства в дела Беларуси.

"В данном случае я только могу повторить то, что мы уже говорили. Действительно, мы по-прежнему обеспокоены некоторыми косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в белорусские дела. Сами мы считаем это неприемлемым и призываем всех дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы", - отметил Песков.

Как сообщалось ранее, вчера ко дворцу президента Беларуси Александра Лукашенко прибыл вертолет. По сообщениям в Телеграмм-каналах, его собирались эвакуировать. Однако позже появились кадры, как он прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу независимости с оружием в руках.

До этого на площади Независимости в столице Беларуси собралось более ста тысяч человек.