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Призвали даже военных запаса: армия Беларуси – в полной боевой готовности

Призвали даже военных запаса: армия Беларуси – в полной боевой готовности
08:20 Сегодня Телеграф
Министерство обороны Беларуси в понедельник, 24 августа, начало так называемый третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил.

Проверка войск в Беларуси началась якобы из-за напряженности на западной границе страны.

О третьем этапе проверки боевой готовности Вооруженных сил сообщило Минобороны Беларуси в Телеграме. В ведомстве подчеркивают, что происходит он по распоряжению министра обороны страны и под руководством начальника Генерального штаба.

Цель такой проверки – оценить способность и готовность воинских частей к выполнению задач по назначению. Проходят эти задачи в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью. Также военное руководство Беларуси хочет усовершенствовать боевую выучку войск.

Кроме того, в рамках проверки планируют привести отдельные воинские части в высшую степень боевой готовности. Также призовут и военнослужащих запаса.

Завершится проверка войск проведением тактических учений.

Как сообщалось ранее, вчера ко дворцу президента Беларуси Александра Лукашенко прибыл вертолет. По сообщениям в Телеграмм-каналах, его собирались эвакуировать. Однако позже появились кадры, как он прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу независимости с оружием в руках.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт позже заявила, что тот все воскресенье провел во Дворце независимости, в том числе и в момент, когда протестующие "пытались штурмовать" здание

До этого на площади Независимости в столице Беларуси собралось более ста тысяч человек

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Все по теме:

Беларусь, Армия, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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