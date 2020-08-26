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Писательница Алексиевич о ситуации в Беларуси: Надо Путина привлечь к разговору

Писательница Алексиевич о ситуации в Беларуси: Надо Путина привлечь к разговору
18:09 Сегодня Телеграф Фото: TYT.BY
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич вызвали на допрос по уголовному делу в Следственный комитет. Она проходит в статусе свидетеля. На допросе писательница заявила, что Путин может стать посредником в диалоге между оппозицией Беларуси и Лукашенко.

Об этом сообщает TYT.BY

"Я вижу, что может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то, потому что сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить, и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом и его судьбой. Но тут нам должны помочь, навряд ли мы и наш Совет справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но пока еще не так сильно, поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России, если мы сможем вместе ее привлечь", - сказала писательница.

Допрос длился около 40 минут. Алексиевич отказалась свидетельствовать против себя и на этом допрос фактически закончился.

"Я воспользовалась своими правами - я не обязана свидетельствовать против себя, и я не считаю, что наши действия были незаконными и что я в чем-то виновата. Я так и сказала, что никаких оснований судить нас, судить меня нет. Обо всем, что мы делаем, можно узнать на сайте. Я сказала, что больше мне нечего сказать, сказала, что отказываюсь отвечать на вопросы", - отметила Алексиевич.

Писательница также сказала, что она "пока" остается в статусе свидетеля. Отмечается, что подписку о неразглашении материалов дела у нее не взяли.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране третью неделю продолжаются протесты и забастовки. 

24 августа правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к Евросоюзу с просьбой не признавать выборы. 

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Все по теме:

Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Протесты в Беларуси, Светлана Тихановска.

Автор:

Телеграф
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