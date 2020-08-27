СМИ: Навального и болгарского бизнесмена Гебрева отравили веществом одного класса

Врачи клиники "Шарите", в которую доставили российского оппозиционера Алексея Навального, связались с медиками из Болгарии, которые занимались лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, отравленного в 2015 году.

По мнению изданий The Insider, Der Spiegel и Bellingcat, факт таких переговоров немецких и болгарских врачей говорит о том, что в "Шарите" видят сходство двух инцидентов.

Как пишет Der Spiegel, специалисты полагают, что Навальный подвергся воздействию того же вещества из семейства органофосфатов, которым был отравлен Гебрев. К ним относятся инсектициды, а также нервные токсины, например, зарин и препарат "Новичок".

Немецкие врачи заявили 24 августа, что клинические результаты осмотра Навального указывают на его отравление. В клинике также уточнили, что интоксикация могла быть вызвана веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество медики пока не определили.

К ингибиторам холинэстеразы относятся фосфороорганические соединения, среди которых есть природные яды, в том числе зарин, зоман и "Новичок".

Емельян Гебрев и его сын Христо почувствовали себя плохо в конце апреля 2015 года, они находились в Софии. Гебрев впал в кому. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов Хельсинкского университета, бизнесмен и сын могли быть отравлены "Новичком". Через месяц состояние бизнесмена начало улучшаться, однако после этого он вновь почувствовал себя плохо и в мае его повторно госпитализировали.

В ноябре 2019 года The Insider, Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что к отравлению Гебрева могли быть причастны восемь сотрудников российской военной разведки.

Один из них — Сергей Федотов (издания утверждают, что его настоящее имя Денис Сергеев) — мог быть также причастен к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Лондоне, писали The Insider и Bellingcat. Британская сторона заявляла, что Скрипали были отравлены "Новичком", произведенным Россией. Москва отрицает все обвинения в причастности к отравлению.

Как пишет Der Spiegel в публикации от 26 августа, если будет доказано, что Навального отравили веществом из семейства "Новичка", то это вызовет новые вопросы о том, как это произошло, поскольку вещество может попадать в организм не только через жидкости, но и через верхние дыхательные пути и через кожу.

Как сообщалось, утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Алексей Навальный. Он был доставлен машиной "скорой помощи" в больницу.

Пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Врач Навального Ярослав Ашихмин изначально настаивал на том, чтобы эвакуировать в Европу.

21 августа в омскую больницу, где находился Навальный допустили врачей. Жена политика обратилась к Путину.

22 августа навального доставили самолетом в Берлин в клинику Шарите.