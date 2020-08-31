Кадыров призвал белорусов поддержать Лукашенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Александра Лукашенко с днем рождения и призвал народ Беларуси поддержать самопровозглашенного президента.

"К сожалению, не все ценят и дорожат достигнутыми прекрасными результатами. Сегодня мы видим, что некоторые силы стараются разрушить мир и порядок в Беларуси. Я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства", — написал он в своем Telegram.

Кадыров также заявил, что развитие Беларуси — это результат "многолетней успешной и мудрой политики" Лукашенко.