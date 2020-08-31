Кадыров призвал белорусов поддержать Лукашенко

"К сожалению, не все ценят и дорожат достигнутыми прекрасными результатами. Сегодня мы видим, что некоторые силы стараются разрушить мир и порядок в Беларуси. Я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства", — написал он в своем Telegram.
Кадыров также заявил, что развитие Беларуси — это результат "многолетней успешной и мудрой политики" Лукашенко.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране третью неделю продолжаются протесты и забастовки.
24 августа правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.
Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к Евросоюзу с просьбой не признавать выборы.