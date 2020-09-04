В Беларуси взломали сайт МВД и объявили в розыск Лукашенко

Чиновников обвиняют в "преступлениях против белорусского народа" и "узурпации власти".

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили в розыск Александра Лукашенко, который в настоящее время исполняет обязанности президента страны.

Об этом сообщает белорусское издание "Наша Нива".

На сайте указано, что Лукашенко "Обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь".

Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.