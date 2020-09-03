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Лукашенко назначил нового руководителя КГБ

Лукашенко назначил нового руководителя КГБ
Обновлено 13:23 Сегодня Телеграф
Александр Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза Беларуси и председателя Комитета государственной безопасности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Валерия Вакульчика, до сих пор возглавлявшего Комитет госбезопасности.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Пост госсекретаря Совбеза Беларуси до этого времени занимал Андрей Равков.

В то же время председателем КГБ Беларуси назначен Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля.

Ранее сообщалось, что Лукашенко намерен 3 сентября произвести ряд важных кадровых назначений.

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Все по теме:

СБУ, Беларусь, КГБ, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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