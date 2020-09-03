Лукашенко назначил нового руководителя КГБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Валерия Вакульчика, до сих пор возглавлявшего Комитет госбезопасности.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Пост госсекретаря Совбеза Беларуси до этого времени занимал Андрей Равков.

В то же время председателем КГБ Беларуси назначен Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля.

Ранее сообщалось, что Лукашенко намерен 3 сентября произвести ряд важных кадровых назначений.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки.

С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.