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Ситуация в Беларуси: в Минске студентов жестко задерживают прямо в университете

Ситуация в Беларуси: в Минске студентов жестко задерживают прямо в университете
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Сотрудники ОМОНа наведались утром 4 сентября в Минский лингвистический университет (МГЛУ), студенты которого выходили накануне на акции протеста, а сегодня спели в холле вуза "Марсельезу". Об этом пишет ряд белорусских Телеграм-каналов: TUT.BY, Nexta, Onliner.

Как свидетельствуют отснятые очевидцами кадры, задержания происходят внутри и возле зданий.

Часто силовики применяют силу в отношении студентов, иногда вытаскивая их за ноги и руки.

По словам студентки второго курса, администрация вуза бездействует. "И просто всех отбрасывали. И с*ка, и бл*дь. И вообще, как нас только не называли.

Администрация просто стояла и ничего не делала. 20 омоновцев набежали на девушек, крутили руки", - пояснила минчанка.

Студентка другого вуза рассказала, что проректор по воспитательной работе объяснил появление силовиков в здании «массовыми беспорядками».

По информации студенческих сообществ, точно известно о как минимум троих задержанных.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки. 

С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.
Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

3 сентября Александр Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза Беларуси и председателя Комитета государственной безопасности.

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Все по теме:

Беларусь, Минск, ОМОН.

Автор:

Телеграф
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