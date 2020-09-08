"Абсолютно недопустимо": Тихановская обратилась к ПАСЕ с призывом ввести санкции против Беларуси

"Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская во время выступления перед Парламентской ассамблеей Совета Европы призвала ввести санкции против Беларуси, в частности против президента Александра Лукашенко и других представителей власти", - говорится в сообщении.
Она назвала ситуацию в стране "абсолютно недопустимой" и заявила, что Лукашенко больше не представляет Беларусь.
Напомним
Ранее сообщалось, что члена Координационного совета и соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову задержали на белорусско-украинской границе.
7 сентября белорусские СМИ сообщили о том, что в центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову.
На случившееся отреагировала главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская. Она убеждена, что похищение Марии Колесниковой было организовано с целью срыва работы Координационного совета.