"Абсолютно недопустимо": Тихановская обратилась к ПАСЕ с призывом ввести санкции против Беларуси

Глава оппозиции Беларуси Светлана Тихановская во время выступления перед Парламентской ассамблеей Совета Европы призвала ввести санкции против Беларуси, а именно против Александра Лукашенко и других представителей власти. Об этом сообщают на Радио Свобода.

"Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская во время выступления перед Парламентской ассамблеей Совета Европы призвала ввести санкции против Беларуси, в частности против президента Александра Лукашенко и других представителей власти", - говорится в сообщении.

Она назвала ситуацию в стране "абсолютно недопустимой" и заявила, что Лукашенко больше не представляет Беларусь.

Напомним

Ранее сообщалось, что члена Координационного совета и соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову задержали на белорусско-украинской границе.

7 сентября белорусские СМИ сообщили о том, что в центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову.