Протесты в Беларуси: за участие в акциях составили более 200 протоколов на детей

"Более 200 протоколов об административном правонарушении составлено в отношении несовершеннолетних за участие в массовых беспорядках", - сказал Стука.
В этой связи Генпрокуратура Белоруси инициирует усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей.
Ситуация в Беларуси
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".