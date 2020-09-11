Протесты в Беларуси: за участие в акциях составили более 200 протоколов на детей

Замгенпрокурора Беларуси Алексей Стука сообщил, что по делам об участии в массовых беспорядках составлено более 200 админ-протоколов в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает госагентство БелТА.

"Более 200 протоколов об административном правонарушении составлено в отношении несовершеннолетних за участие в массовых беспорядках", - сказал Стука.

В этой связи Генпрокуратура Белоруси инициирует усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".