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Лукашенко отрицает, что в Беларуси возможна революция

Лукашенко отрицает, что в Беларуси возможна революция
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вызревание так называемой революционной ситуации в стране является мифом. Как передает Укринформ, об этом сообщает его пресс-служба.

"Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное - все это мифы.

Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании", - сказал Лукашенко.

По его словам, то, что сейчас происходит в стране, не является чем-то новым для него. "То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям", - добавил Лукашенко.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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