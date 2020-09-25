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У Навального рассказали, когда политик покинет Германию

У Навального рассказали, когда политик покинет Германию
Обновлено 02:42 Сегодня Телеграф УНИАН
Российский оппозиционный деятель Алексей Навальный не покинет Германию до конца срока реабилитации. Предположительно, это может занять несколько недель.

"Естественно, процесс восстановления Навального займет еще много времени. Он остается пока в Германии, он будет там проходить реабилитацию, это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель", – заявила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в эфире YouTube-канала " Навальный LIVE".

Ранее Навальный рассказал о своих планах на будущее

"Физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс", - написал политик.

Напомним, 2 сентября власти Германии официально заявило, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы боевых отравляющих веществ "Новичок".

7 сентября его вывели из искусственной комы.

15 сентября оппозиционер опубликовал первый с момента госпитализации пост в Instagram, в котором рассказал о самочувствии.

Захарова позабавила сеть заявлением о том, что Россия якобы никогда не разрабатывала "Новичок"

21 сентября Навальный потребовал от властей РФ вернуть ему одежду, в которой он был в день отравления 20 августа, ведь она является уликой в расследовании дела об отравлении. 

В России уголовное дело по факту отравления не ведется.

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Германия, Россия, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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