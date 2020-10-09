Прямиком в цель: Азербайджан показал свежие видео уничтожения бронетехники Армении в Нагорном Карабахе

В Сети появилось видео уничтожения техники Армении беспилотниками Азербайджана.

На днях военный украинский журналист Юрий Бутусов подчеркивал факт господства в небе над Нагорным Карабахом военных сил Азербайджана. Это одна из причин, почему Армения не шла в контрнаступление. Теперь Минобороны Азербайджана подтверждает эти слова и показал, как действуют беспилотники в небе над Карабахом. Ранее сообщалось о турецких беспилотниках в армии Азербайджана.

На видео выложены сцены нанесения ударов по военной технике Армении.

Интересно, что данное видео появилось на фоне новостей о переговорах Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху в Москве.

Видео ударов

Напомним, тактику Армении в войне с Азербайджаном сравнили с тактикой России при вторжении в Украину.

Стоит отметить, что 8 октября Армения обстреляла азербайджанский город Барда, который расположен в 30 километрах от линии фронта.