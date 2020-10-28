Эрдоган потребовал вернуть Крым Турции? В сети разоблачили придуманный в России фейк

Не успела завершиться встреча Реджепа Эрдогана и Владимира Зеленского, и не успели президенты заняться своими повседневными обязанностями, как по российским, а теперь уже и по украинским СМИ разносится штормовой волной материал о том, что президент Турции якобы считает оккупированный Россией полуостров Крым – турецким.

На этот момент обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он отмечает, что российские и украинские СМИ ссылаются на опубликованную в турецком издании Haberler статью, в которой якобы и упоминается мнение Эрдогана о том, что Крым не украинский и не российский, а – турецкий.

"Казалось бы, скандальная и шокирующая статья об истинных взглядах Реджепа Эрдогана о принадлежности Крыма, особенно в контексте двусторонних отношений с Украиной, если бы только не одно НО! «Но», которое заключается в том, что турецкие журналисты, на материал которых сейчас ссылаются все кому не лень, в своем материале ссылались на статью “Московского Комсомольца” — российской пропагандистской площадки, на страницах которой автор статьи Михаил Ростовский размышляет на тему гипотетической стратегии Турции по отношению к странам бывшего СССР!

То есть, мнение российского журналиста, пишущего для одной из наиболее прожженных пропагандистских площадок, использовали турецкие журналисты для своего материала, а после этого, ссылаясь на турецкий ресурс, российские и недалекие украинские новостные сайты опубликовали как мнение Эрдогана!

Ну и вот чем вам не испорченный телефон, который может привести даже к дипломатическому скандалу? Или этот “испорченный телефон” возник неспроста?

Дело в том, что после успешной встречи президента Зеленского и президента Эрдогана, российские пропагандисты решили реализовать гибридный сценарий по дискредитации результатов этой встречи и, грубо говоря, стравить Киев и Анкару. А с учетом того, что в ходе встречи Эрдогана и Зеленского было заявлено о возможном участии турецкой стороны в Международной “Крымской платформе”, тема Крыма была взята как основа для данной ИПСО.

Зародившийся в недрах “Московского комсомольца” материал ожидаемо был подхвачен одним из иностранных ресурсов, и не удивительно, что турецким, ведь речь в статье шла об Эрдогане. А уже после этого, его подхватили российские, пророссийские в Украине и просто недальновидные СМИ", - пишет Коваленко.

По его словам , эта ситуация лишний раз демонстрирует степень озабоченности Кремля признанием легитимной принадлежности Крыма как неотъемлемой части Украины.

"Тем более, когда такие заявления звучат от Реджепа Эрдогана, в настоящее время практически на всех площадках обыгрывающего Кремль.

Тут и бессилие позиции России в конфликте в Нагорном Карабахе, Сирии, а так же Ливии. Тут и раздраженность Москвы ощутимым ростом военно-технического сотрудничества между Турцией и Украиной", - отмечает он.

Коваленко считает, что в ближайшее время российская пропаганда будет пытаться рассорить Украину и Турцию. А вброс про Эрдогана можно считать "пробой пера в контексте новой стратегии Кремля".