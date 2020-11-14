На премьера Армении готовилось покушение

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предотвратила попытку покушения на премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Об этом сообщает пресс-служба СНБ.

В ведомстве уточняют, что за попытку вооруженного захвата власти задержан бывший глава СНБ Артур Ванецян, бывший глава Республиканской партии Ваграм Багдасарян и военный доброволец Ашот Минасян.

"Подозреваемые планировали незаконно узурпировать власть, убив премьер-министра, и уже обсуждали потенциальных кандидатов на его место", - отмечают в СНБ.

Как сообщалось ранее, вследствие боевых действий в Нагорном Карабахе, Армения потеряла более двух тысяч солдат.

После подписания 10 ноября соглашения о прекращении огня между Арменией, Азербайджаном и Россией, боевые действия в Карабахе закончились.

Войска Еревана покинули регион, часть территорий перешла под контроль Баку, на остальных размещаются российские миротворцы.

Пашинян после этого пытался оправдать остановку боевых действий необходимостью спасти Степанакерт/Ханкенди.

Однако в тот же день в стране начались массовые протесты.