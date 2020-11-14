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На премьера Армении готовилось покушение

На премьера Армении готовилось покушение
Обновлено 22:59 Сб, 14 Ноябрь 2020 Телеграф Фото: Твиттер

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предотвратила попытку покушения на премьер-министра страны Никола Пашиняна. 

Об этом сообщает пресс-служба СНБ

В ведомстве уточняют, что за попытку вооруженного захвата власти задержан бывший глава СНБ Артур Ванецян, бывший глава Республиканской партии Ваграм Багдасарян и военный доброволец Ашот Минасян.

"Подозреваемые планировали незаконно узурпировать власть, убив премьер-министра, и уже обсуждали потенциальных кандидатов на его место", - отмечают в СНБ.

Как сообщалось ранее, вследствие боевых действий в Нагорном Карабахе, Армения потеряла более двух тысяч солдат

После подписания 10 ноября соглашения о прекращении огня между Арменией, Азербайджаном и Россией, боевые действия в Карабахе закончились. 

Войска Еревана покинули регион, часть территорий перешла под контроль Баку, на остальных размещаются российские миротворцы

Пашинян после этого пытался оправдать остановку боевых действий необходимостью спасти Степанакерт/Ханкенди. 

Однако в тот же день в стране начались массовые протесты

  

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Армения, Карабах, Никол Пашинян.

Автор:

Телеграф
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