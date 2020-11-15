Туман и пустота: Азербайджан показал, как выглядит Гадрут с высоты птичьего полета (видео)

Министерство обороны Азербайджана показало кадры, снятые над недавно освобожденным Гадрутом, что в Ходжавендском районе на юге Нагорного Карабаха.

Соответствующее видео выложено 15 ноября на YouTube-канале ведомства.

Видео снятое с воздуха показывает пустые улицы городка, окутанные туманом.

Об освобождении Гадрута стало известно 9 октября. Тогда об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По состоянию на 2015 год в нем проживало около 4 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, армяне массово покидают Карабах, в связи с чем на границе с Арменией образовались огромные очереди.

По свидетельствам очевидцев, перед тем как уйти, жители населенных пунктов забирают с собой все имущество. Местами даже рубят деревья и сжигают свои дома, чтобы те не достались Азербайджану.