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Жена боится подойти, детей порываются убить: штурм неадеквата в Колпино под угрозой срыва

Жена боится подойти, детей порываются убить: штурм неадеквата в Колпино под угрозой срыва
Обновлено 15:09 Сегодня Телеграф Фото: telegram - breakingmash

Во вторник, 24 ноября, в Санкт-Петербурге, в Колпино произошло ЧП: мужчина сорока лет взял в заложники своих детей и угрожал им холодным оружием, а котгда прибыла полиция начал кричать на них. Что происходит сейчас в квартире с заложниками?

Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.

По предварительной информации, 38-летний Денис Бельтюков угрожает собственным детям. "Я же не сделаю тебе ниче, со скамейки-то б**ть. Не слушай ты их. Их, говорю, не слушай", - говорит мужчина. Он также говорит, что уже не может больше кричать.

На данный момент, жена боится подойти близко, потому что Бельтюков ведет себя неадеватно. Территория вокруг дома оцеплена, внутри только полиция и психолог.

Стоит отметить, что еще за два дня до инцидента Бельтюкова задерживала полиция, но потом отпустила.

Читайте также в материале "Телеграфа": Почему Денис Бельтюков утром 24 ноября даже не думал, что будет захватывать в заложники своих детей.

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Все по теме:

Дети, Россия, Санкт-Петербург, Заложники, Колпино.

Автор:

Телеграф
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