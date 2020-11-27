"Плацебо". Российский журналист заразился COVID-19, опровергнув мифы Кремля про вакцины

В России все больше людей участвуют в испытании нашумевшей вакцины "Спутник V", но не на всех она может подействовать. Таким образом коронавирусом заболел российский журналист Алексей Пивоваров.

Об этом он рассказал на своей странице в Твиттер.

По его словам, еще два месяца назад он вакцинировался от коронавируса. И, теперь смог установить "опытным путем", что это плацебо.

Он также предположил, что в его случае "Спутник" не сработал.

"В общем, подал теперь заявку на вступление в Клуб переболевших. Самочувствие - вполне терпимое", - отметил Пивоваров.

И да, два месяца назад я делал прививку от ковида. Вот — опытным путем установил, что это было плацебо. Либо «Спутник» в моем случае не сработал. В общем, подал теперь заявку на вступление в Клуб переболевших. Самочувствие — вполне терпимое — Алексей Пивоваров (@pivo_varov) November 27, 2020

В то же время, в центре "Вектор" утверждают, что уже через месяц после вакцинации "ЭпиВакКороной" формируется иммунитет, передают в Телеграм-канале "Раньше всех".

Стоит напомнить, что ранее медики заболели коронавирусом после вакцинации вакциной "Спутник V". Но это не единственный подобный случай, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Валерий Гартунг также заразился COVID после вакцинации.

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