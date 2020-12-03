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Четверг, 03.12.2020
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Окрестности Лачина после отступления Армении в Карабахе сняли на видео

Окрестности Лачина после отступления Армении в Карабахе сняли на видео
Обновлено 10:39 Сегодня Телеграф Фото: twitter

После 28 лет оккупации подразделения вооруженных сил Армении были выведены из Лачинского района и он вернулся под контроль Азербайджана, в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября.

В сети обнародовали видео из Лачинского района.

На видео сняты несколько поселков района. По дороге движется военная техника под флагами Азербайджана. Видно, как сильно разрушены некоторые здания после обстрелов.

 

Вот так выглядит карта Нагорного Карабаха по состоянию на 2 декабря 2020 года.

Фото: mil.ru

После объявления прекращения огня, жители городов в зоне боевых действий начали возвращаться в свои дома, а в сети появились многочисленные видео того, как выглядят населенные пункты в настоящее время

Представитель армии непризнанного Арцаха и фотограф Сурен Сарумян снимает в жанре военного минимализма. На своем канале он показывает, Карабах "своими глазами", таким особенным и совсем не похожим на то, что мы видим с экранов новостных лент.

Напомним, "миротворческая" миссия РФ продолжает разворачиваться в Нагорном Карабахе

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Все по теме:

Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Лачинский район.

Автор:

Телеграф
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