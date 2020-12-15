Путин стал героем карикатуры из-за новых фактов в отравлении Навального

В связи со скандальным расследованием изданий The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, президент России Владимир Путин оказался героем искрометной карикатуры.

Ее в своем Telegram-канале опубликовал известный карикатурист Сергей Елкин.

Сюжетом для карикатуры послужил инцидент с журналистами CNN, которые решили разыскать одного из сотрудников ФСБ Олега Таякина, которого считают старшим членом группы по отравлению оппозиционера. Им даже удалось прийти к нему домой.

На карикатуре можно увидеть интересную аналогию, между агентом ФСБ Олегом Таякиным, открывающим двери журналистам и президентом России Владимиром Путиным, правда, открывающим двери бункера, по всей видимости тем же журналистам, в лоб спрашивающим у российского гаранта, ни его ли команда отравила Навального.

Напомним, ранее отравители Навального - восемь агентов ФСБ - уже стали героями фотожаб. В частности, один из мемов как раз был посвящен визиту журналистов CNN к Таякину, которого считают старшим членом группы по отравлению Алексея Навального.