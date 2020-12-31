Жириновский нашел новое место для жуткого памятника Алёнке (фото)

Лидер ЛДПР РФ Владимир Жириновский предложил перенести памятник Аленке, установленный в Нововоронеже 18 декабря, а через три дня снесенный по решению местных властей из-за его уродства, в Москву.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Мы готовы установить "Аленку" во дворе Института мировых цивилизаций, рядом с моей скульптурой, созданной Зурабом Церетели", - написал он.

Напомним, памятник Аленке установили к 250-летию села Новая Аленовка. Памятник высотой два метра был сделан из металлоконструкций с элементами художественной ковки. Все бы ничего, если бы не внешний вид Аленки-памятника, внешность которой явно далека от писаной красоты Аленушки из сказки.

Добавим, что в российском Новосибирске ранее обнаружили еще один памятник, похожий на памятник Алёнке.

Как сообщал "Телеграф", ранее в оккупированном Луганске появился нелепый монумент.