Что изменится для Украины после ухода Путина: озвучен прогноз

Украинский политик Геннадий Москаль считает, что после ухода Владимира Путина с поста президента России или во время президентского срока его преемика, для Украины ничего не поменяется.

Такое мнение он высказал в интервью "Телеграфу".

"Его режим рано или поздно упадет. Сам уйдет или найдет наследника. Но я не верю, что биологический или политический уход Путина что-то изменит для нас", - сказал он.

Также он прокомментировал предположения некоторых экспертов, которые говорят, что следующим президентом России может стать действующий министр обороны России - Сергей Шойгу.

"Он будет лучше Путина? Вряд ли..." – добавил Москаль.

Ранее сообщалось, что Геннадий Москаль ранее озвучил способ, как Украине вернуть оккупированный Донбасс.

Подробнее про важнейшие события 2020 года, действия и перспективах Украины, читайте в материале "Телеграфа": "Слюнтяи" никогда войн не выигрывали! Эту власть надо менять, - Геннадий Москаль.