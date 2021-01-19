Путин с Навальным стали героями меткой карикатуры

Российский оппозиционер Алексей Навальный и президент России Владимир Путин стали героями очередной меткой карикатуры норвежского политического карикатуриста Мортена Морланда, который работает в Великобритании.
Об этом он сообщил в своем Твиттере, где также поделился картинкой своего произведения.
Today’s @thetimes cartoon https://t.co/qrfeZssyKl pic.twitter.com/BDwIo9Otv0
— Morten Morland (@mortenmorland) January 19, 2021
Стоит напомнить, что российский оппозиционер Алексей Навальный, вернувшийся из Германии в Россию 17 января, заявил, что не боится вернуться в Москву. Сразу после этого его задержали полицейские. Он был доставлен в полицейский участок, где 18 января ему намеревались избрать меру пресечения. В конечном счете решением суда оппозиционер Навальный был заключен под стражу на 30 суток.