В Кремле Навального "не боятся": заявления пресс-секретаря Путина насмешили сеть

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал арест оппозиционера Алексея Навального.

Как передает Медиазона, Песков заявил, что считает "ерундой" утверждения, что Навального в Кремле кто-то боится.

Кроме того он призвал не "ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации". Также Песков назвал "тревожными" призывы Навального выходить на демонстрации 23 января, но при этом отметил, что "в Кремле не опасаются массовых протестов".

Тем не менее в сети заявления Пескова расценили на свой манер.

Песков впервые прокомментировал арест Навального. Имя политика он так и не назвал, зато заявил, что Того-кого-нельзя-называть в Кремле никто не боится pic.twitter.com/UW3317xSgw — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 19, 2021

Песков говорит, что у ФСИН не было претензий к Навальному пока он лечился, но потом возникли. Какая нелепость. Во-первых, он законно выехал из РФ лечиться от отравления, после лечения в Шарите, очевидно, был переведён в реабилитационную клинику, а как вылечился — сразу вернулся — Максим Кац (@max_katz) January 19, 2021

Во-вторых, юридический статус Навального давно находится на ручном управлении Кремля. Он осуждён условно по двум сфабрикованным уголовным делам. Двух условных сроков не бывает, только у Навального.

Его держали на свободе так как хотели убить и выставить смерть как естественную — Максим Кац (@max_katz) January 19, 2021

То есть пока ФСБшная ликвидационная группа ездила за Навальным с новичком и задание было сделать так, чтобы он умер будто бы от естественных причин — у ФСИН не было никаких претензий, даже несмотря на две условные судимости и множество административных арестов в процессе них — Максим Кац (@max_katz) January 19, 2021

Но как только ликвидационная группа задание провалила и была вскрыта — у ФСИН сразу появились претензии из-за явной мелочи, и Навального арестовали. Нужно держать людей совсем уж за идиотов чтобы выставлять эту историю как просто нарушение закона обычным гражданином — Максим Кац (@max_katz) January 19, 2021

Песков сказал, что страха перед Навальным нет.

Почти дословно: Что нам сделать ещё, чтобы вы поняли? Следующий суд мы вообще в "Матроской тишине" проведём, чтобы вы поняли, что страху нет. Ну нету у нас страху и всё. — Владимир Матов (@1964Matov) January 19, 2021

Другие пользователи сети просто начали шутить на эту тему:

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Некоторые также напомнили о новом расследовании Навального относительно "дворца Путина".

Как сообщалось ранее, Навальный 17 января прилетел в Москву из Берлина, где он проходил реабилитацию после неудачной попытки отравления. Ожидалось, что его самолет приземлится в аэропорту Внуково, однако буквально перед посадкой его перенаправили в аэропорт Шереметьево.

Сразу после приземления Навального задержали.

18 января суд арестовал оппозиционера на 30 суток.