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В Кремле Навального "не боятся": заявления пресс-секретаря Путина насмешили сеть

В Кремле Навального "не боятся": заявления пресс-секретаря Путина насмешили сеть
Обновлено 20:23 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал арест оппозиционера Алексея Навального. 

Как передает Медиазона, Песков заявил, что считает "ерундой" утверждения, что Навального в Кремле кто-то боится. 

Кроме того он призвал не "ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации". Также Песков назвал "тревожными" призывы Навального выходить на демонстрации 23 января, но при этом отметил, что "в Кремле не опасаются массовых протестов". 

Тем не менее в сети заявления Пескова расценили на свой манер. 

Другие пользователи сети просто начали шутить на эту тему: 

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Некоторые также напомнили о новом расследовании Навального относительно "дворца Путина"

 

Как сообщалось ранее, Навальный 17 января прилетел в Москву из Берлина, где он проходил реабилитацию после неудачной попытки отравления. Ожидалось, что его самолет приземлится в аэропорту Внуково, однако буквально перед посадкой его перенаправили в аэропорт Шереметьево

Сразу после приземления Навального задержали

18 января суд арестовал оппозиционера на 30 суток.  

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Россия, Дмитрий Песков, Алексей Навальный.
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