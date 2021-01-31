В объятой митингами Москве произошло первое самосожжение: момент ЧП попал на видео

В Москве на улице Тверской мужчина совершил акт самосожжения.

Кадры из места происшествия разлетелись по Телеграм-каналам.

Как пишет канал 112 мужчину удалось реанимировать, его доставили в больницу с серьезными ожогами.

Согласно предварительным данным, фамилия мужчины Алексеев, его пытались потушить прохожие и находившиеся неподалеку полицейские.

О мотивах поступка мужчина не говорил, но по данным пропагандистского канала RT мужчина мог испытывать имущественные отношения. Помимо того, там сообщают, что он состоял на учете в психдиспансере.





В телеграм-канале LIFE SHOT также показали кадры момента поджога.

Как сообщалось ранее, 31 января по всей России проходят акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Демонстрации сопровождаются массовыми задержаниями.

Среди задержанных также оказались жена Навального Юлия и российский рэпер Oxxxymiron, которого позже отпустили.