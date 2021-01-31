Скачать
Воскресенье, 31.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украинские защитники устроили перестрелку с боевиками на Донбассе. За сутки пострадали обе стороны
Украинские защитники устроили перестрелку с боевиками на Донбассе. За сутки пострадали обе стороны
В России с самого утра задержания, Навальный просит ввести санкции против Путина - обстановка на 31 января
В России с самого утра задержания, Навальный просит ввести санкции против Путина - обстановка на 31 января
На протестах в России оцепления и отключения связи: задержали уже более тысячи человек
На протестах в России оцепления и отключения связи: задержали уже более тысячи человек
Сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону
Сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону

В объятой митингами Москве произошло первое самосожжение: момент ЧП попал на видео

В объятой митингами Москве произошло первое самосожжение: момент ЧП попал на видео
Обновлено 16:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Москве на улице Тверской мужчина совершил акт самосожжения. 

Кадры из места происшествия разлетелись по Телеграм-каналам. 

Как пишет канал 112 мужчину удалось реанимировать, его доставили в больницу с серьезными ожогами. 

Согласно предварительным данным, фамилия мужчины Алексеев, его пытались потушить прохожие и находившиеся неподалеку полицейские. 

О мотивах поступка мужчина не говорил, но по данным пропагандистского канала RT мужчина мог испытывать имущественные отношения. Помимо того, там сообщают, что он состоял на учете в психдиспансере.


В телеграм-канале LIFE SHOT также показали кадры момента поджога. 

Как сообщалось ранее, 31 января по всей России проходят акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Демонстрации сопровождаются массовыми задержаниями

Среди задержанных также оказались жена Навального Юлия и российский рэпер Oxxxymiron, которого позже отпустили

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 989

Все по теме:

Москва, Россия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Руки-кувалды: боксер-супертяж мощным хуком нокаутировал небитого ранее соперника (видео)
02 "Поехал купить водички": работник киевской автомойки под кайфом разбил чужую машину (фото)
03 "Тошнит и порядком надоело": украинцы объяснили Дубинскому, за что на него так ополчились
04 Исключение Дубинского из "Слуги народа": нардеп подготовил "ответку" сопартийцам
05 Масштабные аварии заблокировали сразу несколько въездов в Киев: карта, фото и видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вылетел на встречную полосу: в Обуховском районе в ДТП погиб гражданин Турции (фото)
Вылетел на встречную полосу: в Обуховском районе в ДТП погиб гражданин Турции (фото)
&quot;Ты че смотришь, ты, иди сюда&quot;: в сети показали кадры задержания людей в Казани (видео)
"Ты че смотришь, ты, иди сюда": в сети показали кадры задержания людей в Казани (видео)
&quot;Это будет длиться еще долго...&quot; Известный врач дал прогноз по коронавирусу в Европе
"Это будет длиться еще долго..." Известный врач дал прогноз по коронавирусу в Европе
Бузова на реабилитации, Дава - в больнице: что случилось с парой после разрыва (фото, видео)
Бузова на реабилитации, Дава - в больнице: что случилось с парой после разрыва (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь