Путинские пропагандисты влипли в скандал из-за сюжета про "виллу Навального" в Германии

Российские пропагандисты в эфире "Россия 1" показали сюжет о доме, в котором оппозиционер Алексей Навальный проходил реабилитацию после отравления. Однако как оказалось позже, съемку они вели без ведома хозяина дома, из-за чего тот обратился в полицию.

Об этом пишет "Дождь".

Издание сообщает, что журналистка Марфа Смирнова после выпуска сюжета о "вилле Навального", связалась с владельцем дома. Тот был сильно удивлен и заявил, что не давал никаких интервью и не понимает о каком сюжете идет речь.

По его словам, с ним связались трое человек, которые представились бельгийскими туристами и попросили его провести экскурсию. При этом он не знал, что его снимают скрытыми камерами.

Мужчина, узнав, что стал участником сюжета росСМИ, обратился к правоохранительным органам.

Сюжет о "вилле Навального" вышел в эфире "Россия 1" в воскресенье вечером. В нем журналистка Анастасия Попова, представившаяся фамилией своего мужа - Боурт, рассказывала в какой роскоши жил Навальный во Фрайбурге.

"Просторная гостиница, два дивана, телевизор, на столе свежие фрукты", - рассказала она, добавив, что жилье стоит 530 евро в сутки и Навальный снимал его в течении двух месяцев.

Позже соратник российского оппозиционера заявил, что Навальный жил там только шесть недель.

Как сообщалось ранее, Навальный был задержан по возвращению в Москву из Германии, где он проходил курс реабилитации после отравления в августе 2020 года нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Это вызвало массовые акции протеста по всей стране, в результате которых сотрудниками полиции было задержано рекордное количество человек.

Позже Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.