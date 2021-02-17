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"Третьей дочке" Путина задали в Clubhouse неудобный вопрос об отце

"Третьей дочке" Путина задали в Clubhouse неудобный вопрос об отце
08:09 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Пользовательница инстаграма Луиза Розова, которую считают третьей дочкой президента РФ Владимира Путина, завела аккаунт в набирающей популярности голосовой соцсети Clubhouse.

Девушка решила пообщаться с Андреем Захаровым — журналистом и автором расследования о ней, вышедшего в ноябре прошлого года. 

Расшифровку разговора "третьей дочки Путина" и журналиста приводит издание Znak.com:

На вопрос правда ли, что она является дочкой Владимира Путина, Розова промолчала, ответили хором ее подруги: "Мы договорились, что на этот самый главный вопрос, мы не отвечаем".

"Сильную ли я вам нанес травму своим расследованием", - спросил Захаров.

"Нет, что вы. У меня в жизни был такой затор, стагнация. Я очень благодарна, что у меня появилась такая возможность. Меня осветили и узнали мой аккаунт (в Instagram. — ред.). Я никак не пытаюсь и никогда не пыталась популяризировать себя. Чувствую себя прекрасно, можно за меня не переживать. Моя жизнь продолжается, и все хорошо", - рассказала Луиза Розова.

Кроме того, девушка заявила, что не будет удалять из-за расследования свой аккаунт, что равнодушна к политике и занимается модой.

Затем Луиза еще поговорила немного с подругами о наказании за клевету, не уточнив, кто и как ее оклеветал. Она упомянула приписанную ее семье "недвижимость и яхту".

Кроме того, в ходе беседы одна из пользователей Clubhouse, которую тоже подключили к беседе, поинтересовалась мнением Луизы Розовой о фразе "если бы хотели убить, убили". (Возможно, имелась в виду фраза президента РФ Владимира Путина, сказанная им на пресс-конференции в середине декабря 2020 года: "Кому он нужен-то? Если бы хотели, они бы довели дело до конца".)

"По поводу вашего вопроса… Знаете, есть такая штука… Не знаю, правильно ли я сейчас скажу… Называется «золотой миллиард», это общество таких богачей, которые как раз устроили всю эту канитель с коронавирусом… Получается, что они убивают людей. Почему, если они могут это делать, то правительство не может — в разумных целях? Не скажу, что я за, но такое есть, и мы в этом живем", — ответила Розова на вопрос пользователя соцсети.

Также девушка сообщила, что не смотрит телевизор, но иногда следит за новостями в Telegram-каналах. На вопрос, нравится ли ей жить в России, девушка так и не ответила.

Напомним, информация о том, что у президента РФ есть еще одна дочь появилась в декабре прошлого года. 

Журналисты издания "Проект", проведя собственное расследование, выпустили расследование о Светлане Кривоногих, назвав её близкой подругой Путина. Журналисты среди прочего выяснили, что в 2003 году у Светланы Кривоногих родилась дочь Елизавета. В документах отец не указан, но её отчество — Владимировна. 

Недавно девушка завела аккаунты в Instagram, где часто постит свои фото и сторис. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Владимир Путин, Дочь Путина, ClubHouse, Луиза Розова.
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