Жена Навального впервые за долгое время засветилась на публике

В субботу, 27 февраля, в Москве, в шестую годовщину убийства известного российского оппозиционера Бориса Немцова, застреленного на Большом Москворецком мосту у стен Кремля, проходила акция, на которой была замечена Юлия Навальная, впервые появившаяся на публике после новостей о ее отъезде в Германию.

По оценке проекта "Белый счетчик", около 3000 человек пришли сегодня к месту гибели Бориса Немцова. Очередь из людей, которые пришли возложить цветы к месту убийства политика, растянулась примерно на сто метров.

Поток людей на мост не заканчивается pic.twitter.com/uSl4R6yf8b

— Tatiana Usmanova (@TatianaUsmanova) February 27, 2021

Именно в этой толпе журналисты и заметили Юлию Навальную, лицо которой было скрыто капюшоном и маской - обязательным атрибутом защиты от коронавируса.

При этом на вопросы прессы о местонахождении Алексея Навального, женщина ответила, что не знает, где сейчас находится ее супруг.

Напомним, политик Борис Немцов был застрелен поздним вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, по которому шел с 23-летней украинской моделью Анной Дурицкой. Четыре пули, попавшие в политика, убили его почти мгновенно.

Как сообщал "Телеграф", ранее во время акции в поддержку арестованного Алексея Навального в Москве в субботу, 23 января, задержали Юлию Навальную.