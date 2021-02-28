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Пропагандисты уже бессильны: эксперт обрисовал масштабы провала экономики в России

Пропагандисты уже бессильны: эксперт обрисовал масштабы провала экономики в России
23:29 Вс, 28 Февраль 2021 Телеграф Ведомости

Российская экономика ощущает все большие проблемы, что сказывается на ее гражданах и международных проектах, и это уже не скрыть никакими пропагандистскими усилиями.

Такое мнение высказал "Телеграфу" эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета партии "Сила и Честь" Олег Белоколос.

"Структура российской экономики так и остается сырьевой и этого не могут скрыть никакие пропагандистские сверх усилия", – сказал Белоколос.

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Он отметил, что по итогам 2020 года государственный долг РФ вырос на 5,4 трлн рублей (около 2трлн грн), что, по его словам, является самым большим показателем в истории.

Эксперт отмечает, что цены на нефть в мире упали практически вдвое, тогда как тяжелая ситуация в экономике России потребовала резкого роста расходов для смягчения кризисных эффектов.

"Выручка от продажи нефти упала практически на 30%", - добавляет Белоколос.

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Он отметил, что что даже по официальной статистике ВВП РФ снизился в 2020 году по сравнению к предыдущему году на 3,1%, а реальные располагаемые доходы населения уменьшились на 3,5%.

"Всё это сказывается на повседневной жизни граждан РФ. Просрочка по кредитным картам за 2020 год подскочила на 20%, по автокредитам – на 22%, по "кредитам наличными" – на 12%", - констатировал эксперт.

В этом контексте Белоколос отметил, что в России уже обсуждается введение "продовольственных сертификатов для малоимущих".

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"Ну, а более чем наглядный образ сегодняшней России – это буквально разваливающаяся на глазах Международная космическая станция. Корпус МКС настолько изношен, что космонавты вынуждены заделывать трещины в нем имеющимися подручными средствами", - подытожил он.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Россия, Нефть, Экономика, Цены, Госдолг, Кредиты, Долги, Олег Белоколос.
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