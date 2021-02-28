Россия катится в тартарары: почему Москва начала жесткую антизападную истерию

В России в последнее время началась серьезная антизападная истерия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ нашла "след США" в новых санкциях Украины и пригрозил обострением на Донбассе. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал понять, что Москва готовится к возможному разрыву отношений с Евросоюзом. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после визита в Москву признал, что РФ всё больше отдаляется от Европы.

Почему путинский режим хочет посадить страну на самоизоляцию от всего мира? Своим мнением с "Телеграфом" поделился эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета партии "Сила и Честь" Олег Белоколос.

"Своими последними внешнеполитическими заявлениями представители российского правящего класса, вероятно, отчаянно стараются отвлечь россиян от непростого состояния, в котором оказалась страна и весьма унылых их личных перспектив. В частности, по итогам 2020 года государственный долг России вырос на 5,4 трлн рублей, что является самым большим показателем в истории. Цены на нефть рухнули почти вдвое и опустились ниже установленного бюджетным правилом уровня, тогда как тяжелая ситуация в экономике потребовала резкого роста расходов для смягчения кризисных эффектов. Выручка от продажи нефти упала практически на 30%. Структура российской экономики так и остается сырьевой и этого не могут скрыть никакие пропагандистские сверх усилия", – отмечает Олег Белоколос.

Эксперт обращает внимание, что даже по официальной статистике ВВП РФ снизился в 2020-м по сравнению с 2019-м на 3,1 процента, а реальные располагаемые доходы населения уменьшились на 3,5%.

"Всё это сказывается на повседневной жизни граждан РФ, – уверен наш собеседник. – Просрочка по кредитным картам за 2020 год подскочила на 20%, по автокредитам – на 22%, по "кредитам наличными" – на 12%. Неслучайно в России уже обсуждается введение "продовольственных сертификатов для малоимущих". Ну, а более чем наглядный образ сегодняшней России – это буквально разваливающаяся на глазах Международная космическая станция. Корпус МКС настолько изношен, что космонавты вынуждены заделывать трещины в нем имеющимися подручными средствами".

Олег Белоколос напоминает, что запланированный срок эксплуатации станции – до 2024 года.

"Но, по имеющейся информации, Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении этого срока до 2028 или даже 2030 года. Очевидно, в Кремле опасаются, что с завершением работы МКС закончится и российская пилотируемая космонавтика. Денег же на широко анонсированные космические амбиции остается всё меньше. На фоне всего этого, а также усиливающегося мирового давления сегодняшнее российское руководство еще больше само изолируется и теряет связь с реальностью, становясь в своем угаре мнимой великодержавности всё более агрессивным и мало предсказуемым", – подчеркивает Олег Белоколос.

О том, какие сигналы подает миру Россия, "Телеграфу" рассказал дипломат, нардеп Богдан Яременко.

Экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко уверяет, что у Запада есть рычаг, чтобы поставить режим Путина на грань разрушения и заставить уйти из Крыма и Донбасса.