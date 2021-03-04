Из тюрьмы сразу на ТВ: скопинский маньяк не поехал домой после освобождения

4 марта скопинский маньяк Виктор Мохов, который ранее вышел на свободу, пока не возвратился в свой дом в Скопине, а поехал на ток-шоу.
Об этом сообщили РИА Новости.
Возле дома Мохова "дежурят" множество журналистов. В то же время местные жители не боятся возвращения маньяка, поскольку уверены, что в 70 лет он вряд ли опасен.
Согласно предоставленным данным, после освобождения пенсионер нарушил условия админнадзора, он должен был ехать в Скопин, а поехал в Москву, туда его пригласили на ток-шоу.
По словам адвоката Мохова появление в шоу является нарушением, за которым скорее всего последует наказание.
По информации МВД Рязанской области, маньяк обязан приехать 4 марта и встать на учет в Скопино.
Стоит напомнить, что маньяк из Скопино пробыл в тюрьме 17 лет, после того, как освободился не имеет права посещать публичные мероприятия.