В Кремле сообщили, планируется ли сегодня разговор Путина с Байденом

Телефонного разговора в понедельник, 22 марта, между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом не будет.

Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

"Нет, сегодня нет такого в планах. Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны", — сказал Песков.

Агентство отмечает, что ранее, 18 марта, Путин в качестве возможных дат проведения разговора с Байденом называл 19 или 22 марта.

Как сообщалось, 16 марта во время интервью ABC News президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "убийцей".

18 марта Путин по-детски отшутился на вопрос о заявлении президента США о том, что тот считает его убийцей. Из-за этого президент РФ стал героем нескольких карикатур из-за такой своей странной реакции.

Также Путин предложил Байдену продолжить диалог "фактически в прямом эфире, онлайн".