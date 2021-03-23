"Президентский люкс": в сети показали, как живет Коля Лукашенко (фото)

На фоне недавнего расследования NEXTA об имуществе Александра Лукашенко, в ходе которого стало известно о наличии у политика особняка стоимостью 1,5 млрд долларов, журналисты решили показать, как живет его младший сын Коля Лукашенко.

Соответствующие фото журналисты опубликовали в своем Telegram.

Утверждается, что 16-летний Коля Лукашенко живет во Дворце Независимости, где есть отдельное крыло, куда вход закрыт даже для сотрудников.

Именно здесь якобы располагаются апартаменты самого младшего Лукашенко. В распоряжение Коли Лукашенко отдан президентский люкс, где расположены собственный санузел, спальня, комната для досуга. Каждое помещение по габаритам сопоставимо с небольшой двухкомнатной квартирой.

Как сообщал "Телеграф", ранее Лукашенко не нашел ничего необычного в фильме-расследовании о своем "богатстве".

Также ранее старшего сына Александра Лукашенко, 45-летнего Виктора Лукашенко не признали президентом олимпийского нацкомитета.