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"Президентский люкс": в сети показали, как живет Коля Лукашенко (фото)

"Президентский люкс": в сети показали, как живет Коля Лукашенко (фото)
06:41 Сегодня Телеграф

На фоне недавнего расследования NEXTA об имуществе Александра Лукашенко, в ходе которого стало известно о наличии у политика особняка стоимостью 1,5 млрд долларов, журналисты решили показать, как живет его младший сын Коля Лукашенко.

Соответствующие фото журналисты опубликовали в своем Telegram.

Утверждается, что 16-летний Коля Лукашенко живет во Дворце Независимости, где есть отдельное крыло, куда вход закрыт даже для сотрудников.

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Именно здесь якобы располагаются апартаменты самого младшего Лукашенко. В распоряжение Коли Лукашенко отдан президентский люкс, где расположены собственный санузел, спальня, комната для досуга. Каждое помещение по габаритам сопоставимо с небольшой двухкомнатной квартирой.

Апартаменты Коли Лукашенко

Апартаменты Коли Лукашенко

Апартаменты Коли Лукашенко

Апартаменты Коли Лукашенко

Апартаменты Коли Лукашенко

Как сообщал "Телеграф", ранее Лукашенко не нашел ничего необычного в фильме-расследовании о своем "богатстве".

Также ранее старшего сына Александра Лукашенко, 45-летнего Виктора Лукашенко не признали президентом олимпийского нацкомитета.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 770

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Александр Лукашенко, Фото, Апартаменты, Николай Лукашенко, Коля Лукашенко.
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