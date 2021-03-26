Крушение российского вертолета в Балтийском море: подробности и видео с места

Экипаж российского вертолета КА-32 МЧС, разбившегося в Балтийском море вечером в четверг, 25 марта, был достаточно опытным, на его счету - тысячи часов налета.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Пилоты упавшего КА-32 под Калининградом, неоднократно искали и спасали людей в лесу и на воде, тушили природные и техногенные пожары. На данный момент по факту ЧП в России возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Также в сеть попало видео с места смертельного крушения летательного аппарата. На них видно как часть вертолета видно из воды – его колышет как поплавок на поверхности воды.

Как сообщал "Телеграф". ранее в Турции днем 4 марта произошла трагедия с военным вертолетом, в результате чего погибли 13 человек, в том числе командир 8-го корпуса сухопутных войск Турции, генерал Осман Эрбаш.

Также в России парашютист чудом выжил, совершая прыжок с вертолета. Мужчина зацепился за хвост вертушки и в таком виде висел до посадки транспортного средства.