Тихановская рассекретила планы на встречу с Байденом и Зеленским

Экс-кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская анонсировала встречу американским лидером Джо Байденом. Также она хочет провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обо всем этом лидер белорусской оппозиции рассказала в пятницу, 9 апреля, отвечая на вопросы белорусов во время прямого эфира на канале Тихановской на You-tube.

Так, она сообщила, что сейчас идет прощупывание возможности ее встречи с президентом США Джо Байденом. И что якобы, единственной преградой для прямого контакта остается сложная ситуация с Covid, который вносит коррективы в переговоры и не дает главе Белого Дома лицезреть Тихановскую вживую.

"Мы с Вашингтоном на связи. Мы также на постоянной связи с послом Джули Фишер, она рассказывает, как обстоят дела ", - заявила Тихановская.

В таком же ключе она ответила и на вопрос о вероятной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Такая встреча сейчас обсуждается. Мы всячески способствуем тому, чтобы эта встреча состоялась", - добавила политик.

Стоит отметить, в разгар протестов, Тихановсая собиралась провести встречу с Владимиром Путиным. Правда, по каким-то причинам, это рандеву не состоялось.

Напомним, в конце февраля Тихановская признала поражение оппозиционных сил в Беларуси, а вскоре анонсировала новые протесты уже весной 2021 года.