Путин добился своего и новой войны России с Украиной не будет, - историк Андрей Зубов

Президент России Владимир Путин добился того, чтобы президент США Джо Байден первым ему позвонил и предложил встречу, и теперь можно быть уверенным, что новой войны России с Украиной не будет.

Об этом пишет российский историк и публицист Андрей Зубов на своей странице в соцсети Facebook в среду, 14 апреля.

"ОН ПОЗВОНИЛ!

Путин добился своей цели. Президент Байден сам позвонил ему и предложил встречу в третьей стране. Тот, кто назвал его убийцей и презрительно отверг возможность прямых дебатов из-за нехватки времени, теперь, ради мира в Европе позвонил первым. Теперь точно новой войны России с Украиной не будет. Демонстрация силы произвела должный, с точки зрения Путина, эффект - с ним возобновил диалог «на равных» президент США, тот самый, кто обидел и унизил.

Путин поступает так, как ведут себя в любовных отношениях тинэйджеры - стараются любой ценой, чтобы другой позвонил после размолвки первым. Позвонил мудрый Байден, для которого мир дороже личных амбиций. А для России цена этого самоудовлетворения Путина сотни миллионов, затраченные на перемещение войск, ещё большее сближение Украины с НАТО, быстрое перевооружение украинской армии и увеличение американского контингента в Европе.

Немаленькая плата за удовлетворённое тщеславие. Но войны теперь точно не будет, иначе желанная встреча не состоится. Спасибо президенту Байдену".

Как сообщалось, 13 апреля президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которой обсудил наращивание войск РФ у границ с Украиной и в оккупированном Россией Крыму, а также предложил провести встречу в "третьей стране".