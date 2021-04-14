Цимбалюк четко объяснил, что будет с путинскими военными в случае нового вторжения в Украину

Украина уже не является той ослабленной страной, на которую в 2014 году напала Россия, оккупировав Крым и часть Донбасса, и в случае полномасштабной агрессии РФ сможет дать достойный отпор агрессору.

Такое убеждение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире российской радиостанции "Эхо Москвы" во вторник, 13 апреля.

Мы рассматриваем вариант полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Это не 2014 год. У нас есть президент, у нас четкая военная вертикаль. У нас не будет момента, когда в 2014 году – ой, Крым, а как же, они же нам типа братья. Они там долбят по нам с Ростовской области. Что же делать. Президента нет, выборов нет, в Киеве бардак. Сейчас всего этого нет", - сказал он.

В связи с этим он призвал власти России подготовить "тысячи гробов" для вторгнувшихся в Украину войск.

"Вот на десантных кораблях живых привезут солдат. И на них же потом будут увозить мертвых российских солдат. Понятно, жертвы будут и с нашей стороны. Но у нас армия немножко меньше, чем у вас. У нас 250 тысяч армия. У нас есть национальная гвардия и резерв. Все эти люди имеют боевой опыт и они понимаете, это так ужасно звучит, и казалось бы, должно быть мне страшно как гражданину Украины на фоне этих "Армат", но в ситуации, когда вы направляете на нас стволы оружия, то вы нас на самом деле делаете абсолютно свободными", - сказал Цимбалюк, добавив, что Россия своими действиями лишает украинцев выбора и заставляет делать все для защиты своей страны.

В этом контексте он припомнил плачевные последствия оккупации Крыма и Донбасса для этих территорий и заявления представителей российских властей, "как они будут бомбить наши города".

Говоря о настроениях в Украине, Цимбалюк выразил мнение, что превалирует позитивная повестка в том плане, что "погромыхают и уедут", однако добавил, что последние опросы, которые провели в Украине на тему будем защищаться или будем сдаваться – "практически 90% говорят, что будем воевать".

"Есть понятно люди, которые убегут. Кто-то дезертирует. Не без этого. Но основная масса, понимаете, вот я просто повторю этот тезис, Владимир Владимирович может сколько угодно принуждать Байдена к уважению, к дружбе. Чтобы он забрал свои слова по поводу убийцы, но если театром военных действий между США и Россией выбираете нас, то у нас все вообще очень и очень становится абсолютно понятным. Никто не хочет жить так — то, что оставляет после себя Россия. Вот и всё. Поэтому как мне кажется, но все-таки мы надеемся на здравый смысл…", - сказал журналист.

Как сообщалось, российский журналист, военный обозреватель Павел Фельгенгауэр считает, что последние передвижения группировок российских войск свидетельствуют о подготовке тотальной войны РФ против Украины и удары готовятся как на харьковском направлении, так и со стороны оккупированного Крыма на украинском Черноморском побережье.