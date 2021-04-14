Кремль будет давить до последнего: генерал рассказал о важной победе Путина и назвал его истинные цели

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за последние три недели на западные границы, то есть, к границам с Украиной, были переброшены две армии и три соединения ВДВ. Очевидцы снимают кадры техники ВС РФ в приграничных областях Федерации.

О том, что вблизи границ с Украиной сейчас стянуто наибольшее количество войск РФ с начала конфликта на Донбассе, говорила 8 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Создавая напряженность в регионе, президент РФ Владимир Путин фактически вынудил президента США Джо Байдена позвонить ему. Телефонная беседа состоялась 13 апреля, в ближайшее время возможна их очная встреча. Что и почему творит Россия, а также, какая именно встреча может привести к деэскалации, «Телеграфу» рассказал председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины Николай Маломуж.

«Россия отрабатывает свой сценарий по реализации Минских соглашений. Не удалось организовать этого путем давления на Украину через Францию и Германию – партнеров по нормандскому формату, давление усилилось. Причем на всех. Ведь пожар, который может полыхнуть, страшит Европу. Ставки в геополитическом противостоянии растут», - подчеркивает генерал.

По его мнению, Россия пытается убедить коллективный Запад, что Украина, Беларусь, Грузия и другие регионы бывшего СССР – это зона ее интересов. И «посторонним» туда вход воспрещен.

«Пропаганда, дипломатическое давление уже не особо работают. Все понимают, с кем имеют дело. А потому сейчас ставку сделали на военную угрозу, - поясняет Николай Маломуж. - Идет концентрация войск, причем демонстративная. Демонстративно же игнорируются призывы снизить накал страстей. Показана готовность к реальной, большой войне. Чего никто в здравом уме, конечно, не хочет. А параллельно идет выработка моделей договоренностей. Повышая ставки, Кремль надеется вести переговоры по Донбассу с удобных себе позиций – фактически федеративное устройство через «особый статус», выборы под контролем РФ. Такой себе управляемый Россией анклав, но декоративно принадлежащий Украине».

Генерал уверен, что Россия добивается уступок взамен на снятие напряженности. Мол, она отведет войска, не будет нападать (хоть вряд ли на это решилась бы), если максимально снизится количество корабле НАТО в Черном море, если ситуация на Донбассе разрешится по кремлевскому сценарию, если о Крыме забудут и так далее…

«Угрожая опасными сценариями, вплоть до холодной и горячей войны, РФ надеется вынудить США, ЕС, Великобританию пойти на уступки. В том числе за счет Украины, - считает Николай Маломуж. - Идут дипломатические игры – переговоры Путина с рядом европейских лидеров, с президентом Турции. Теперь вот вынудил Байдена позвонить. Идут информационные атаки, с постоянными меседжами в стиле «Украина вот-вот нападет на ОРДЛО», «Украина не выполняет Минские соглашения и Парижское коммюнике», «Украина обстреливает ОРДЛО». Параллельно – созданное руками россиян обострение на Донбассе и концентрация войск у наших границ. Демонстративное бряцанье оружием и громкими заявлениями. Принуждение к переговорам на российских условиях. На 21 апреля запланировано послание Путина Федеральному собранию. И хоть его пресс-секретарь Песков уверяет, что оно будет посвящено вопросам ковида и его последствий, не исключаю, что глава Кремля представит новую стратегию а-ля Россия поднимается с колен. И продолжит формировать образ внешнего врага – из Украины, США, НАТО. Типа, в окружении врагов и под ударами корона-кризиса РФ всё равно поднимется, возрождается»

Генерал считает, что ситуация будет нагнетаться и далее. Пока Путин не вынудит других глобальных игроков, как уже вынудил США, пойти с ним на консультации.

«Думаю, в пул переговорщиков войдут США, Британия, Турция, Китай, Япония. Возможно, вообще все страны «Большой двадцатки». Сначала неофициально, а потом и на официальном уровне будут обсуждать, как выйти из кризисной ситуации, из предпосылок к войне. Не исключаю, что будет выработка новых форматов существования мира и новых сфер влияния. И Украина обязательно должна быть представлена во время этих переговоров – со своими интересами, со своими «дорожными картами». Мы на переднем крае угрозы, на острие возможной большой войны. И мы должны представлять свое видение ситуации», - подчеркивает Николай Маломуж.

Почему Россия нагнетает ситуацию у границ Украины и на Донбассе, а также избегает встречи в нормандском формате, "Телеграфу" пояснил бывший разведчик Андрей Рымарук. Политический аналитик и историк Валерий Соловей уверен, что полномасштабная война с Украиной приведет Россию к полной катастрофе.

Журналист Дмитрий Гордон высказал мнение, что Россия не пойдет в наступление на Украину, а все маневры российских войск на границе являются не более, чем попытками торговаться с Западом.