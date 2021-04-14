Скачать
Среда, 14.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Кремль будет давить до последнего: генерал рассказал о важной победе Путина и назвал его истинные цели
Кремль будет давить до последнего: генерал рассказал о важной победе Путина и назвал его истинные цели
Число жертв коронавируса в Украине неуклонно растет: статистика 14 апреля
Число жертв коронавируса в Украине неуклонно растет: статистика 14 апреля
В Жмеринке живодер расправился с собаками из приюта: детали происшествия
В Жмеринке живодер расправился с собаками из приюта: детали происшествия
Под Харьковом ветерану АТО дважды отказали в проезде в маршрутке: видео и детали скандала
Под Харьковом ветерану АТО дважды отказали в проезде в маршрутке: видео и детали скандала

Кремль будет давить до последнего: генерал рассказал о важной победе Путина и назвал его истинные цели

Кремль будет давить до последнего: генерал рассказал о важной победе Путина и назвал его истинные цели
Обновлено 11:10 Сегодня Телеграф

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за последние три недели на западные границы, то есть, к границам с Украиной, были переброшены две армии и три соединения ВДВ. Очевидцы снимают кадры техники ВС РФ в приграничных областях Федерации.

О том, что вблизи границ с Украиной сейчас стянуто наибольшее количество войск РФ с начала конфликта на Донбассе, говорила 8 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Создавая напряженность в регионе, президент РФ Владимир Путин фактически вынудил президента США Джо Байдена позвонить ему. Телефонная беседа состоялась 13 апреля, в ближайшее время возможна их очная встреча. Что и почему творит Россия, а также, какая именно встреча может привести к деэскалации, «Телеграфу» рассказал председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины Николай Маломуж.

«Россия отрабатывает свой сценарий по реализации Минских соглашений. Не удалось организовать этого путем давления на Украину через Францию и Германию – партнеров по нормандскому формату, давление усилилось. Причем на всех. Ведь пожар, который может полыхнуть, страшит Европу. Ставки в геополитическом противостоянии растут», - подчеркивает генерал.

По его мнению, Россия пытается убедить коллективный Запад, что Украина, Беларусь, Грузия и другие регионы бывшего СССР – это зона ее интересов. И «посторонним» туда вход воспрещен.

«Пропаганда, дипломатическое давление уже не особо работают. Все понимают, с кем имеют дело. А потому сейчас ставку сделали на военную угрозу, - поясняет Николай Маломуж. - Идет концентрация войск, причем демонстративная. Демонстративно же игнорируются призывы снизить накал страстей. Показана готовность к реальной, большой войне. Чего никто в здравом уме, конечно, не хочет. А параллельно идет выработка моделей договоренностей. Повышая ставки, Кремль надеется вести переговоры по Донбассу с удобных себе позиций – фактически федеративное устройство через «особый статус», выборы под контролем РФ. Такой себе управляемый Россией анклав, но декоративно принадлежащий Украине».

Николай Маломуж

Генерал уверен, что Россия добивается уступок взамен на снятие напряженности. Мол, она отведет войска, не будет нападать (хоть вряд ли на это решилась бы), если максимально снизится количество корабле НАТО в Черном море, если ситуация на Донбассе разрешится по кремлевскому сценарию, если о Крыме забудут и так далее…

«Угрожая опасными сценариями, вплоть до холодной и горячей войны, РФ надеется вынудить США, ЕС, Великобританию пойти на уступки. В том числе за счет Украины, - считает Николай Маломуж. - Идут дипломатические игры – переговоры Путина с рядом европейских лидеров, с президентом Турции. Теперь вот вынудил Байдена позвонить. Идут информационные атаки, с постоянными меседжами в стиле «Украина вот-вот нападет на ОРДЛО», «Украина не выполняет Минские соглашения и Парижское коммюнике», «Украина обстреливает ОРДЛО». Параллельно – созданное руками россиян обострение на Донбассе и концентрация войск у наших границ. Демонстративное бряцанье оружием и громкими заявлениями. Принуждение к переговорам на российских условиях. На 21 апреля запланировано послание Путина Федеральному собранию. И хоть его пресс-секретарь Песков уверяет, что оно будет посвящено вопросам ковида и его последствий, не исключаю, что глава Кремля представит новую стратегию а-ля Россия поднимается с колен. И продолжит формировать образ внешнего врага – из Украины, США, НАТО. Типа, в окружении врагов и под ударами корона-кризиса РФ всё равно поднимется, возрождается»

Генерал считает, что ситуация будет нагнетаться и далее. Пока Путин не вынудит других глобальных игроков, как уже вынудил США, пойти с ним на консультации.

«Думаю, в пул переговорщиков войдут США, Британия, Турция, Китай, Япония. Возможно, вообще все страны «Большой двадцатки». Сначала неофициально, а потом и на официальном уровне будут обсуждать, как выйти из кризисной ситуации, из предпосылок к войне. Не исключаю, что будет выработка новых форматов существования мира и новых сфер влияния. И Украина обязательно должна быть представлена во время этих переговоров – со своими интересами, со своими «дорожными картами». Мы на переднем крае угрозы, на острие возможной большой войны. И мы должны представлять свое видение ситуации», - подчеркивает Николай Маломуж.

Почему Россия нагнетает ситуацию у границ Украины и на Донбассе, а также избегает встречи в нормандском формате, "Телеграфу" пояснил бывший разведчик Андрей Рымарук. Политический аналитик и историк Валерий Соловей уверен, что полномасштабная война с Украиной приведет Россию к полной катастрофе.

Журналист Дмитрий Гордон высказал мнение, что Россия не пойдет в наступление на Украину, а все маневры российских войск на границе являются не более, чем попытками торговаться с Западом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 527

Все по теме:

Украина, США, Россия, Крым, Донбасс, Владимир Путин, Джо Байден, Николай Маломуж.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Били кирпичом до потери сознания: в Харькове напали на молодого парня (видео)
02 Байден потроллил Путина: в сети обсуждают беседу президентов США и РФ
03 Россию накроет цинковый ливень, а у Путина появится очередной горб позора: Невзоров описал сценарий "будущей" войны
04 "Девочки снимались ню для Playboy": вернувшуюся из ОАЭ украинку уличили во лжи
05 Путин торгуется с Западом: Гордон объяснил, зачем Россия бряцает оружием у границ с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дубинского разнесли в сети за шутку о вторжении Путина
Дубинского разнесли в сети за шутку о вторжении Путина
В Египте в ДТП автобуса с грузовиком погибло 20 человек: фото трагедии
В Египте в ДТП автобуса с грузовиком погибло 20 человек: фото трагедии
США и Великобритания готовятся полностью вывести свои войска из Афганистана: что об этом известно
США и Великобритания готовятся полностью вывести свои войска из Афганистана: что об этом известно
Принц Гарри не планирует задерживаться в Великобритании
Принц Гарри не планирует задерживаться в Великобритании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь