В Кремле ответили, почему Путин проигнорировал личный звонок Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему президент Владимир Путин не ответил на звонок украинского лидера Владимира Зеленского после обстрела под Шумами на Донбассе, в результате которого погибли 4 украинских бойца.

Об этом сообщает сайт МИД РФ.

По словам Лаврова, Путину доложили о желании Зеленского обсудить случившееся. Однако российский президент отказался говорить о Донбассе: дескать, с Зеленским они могут обсуждать лишь двусторонние отношения Украины и РФ. В Кремле звонок Зеленского сочли “попыткой переиграть Минские соглашения и выставить Россию стороной конфликта”.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в видеообращении касательно эскалации, которую устроила Россия, предложил президенту России Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Почему этой встрече не суждено случиться, "Телеграфу" рассказала аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина.

Президент РФ Владимир Путин 22 апреля ответил на предложение Владимира Зеленского о встрече. По словам хозяина Кремля, о ситуации на Донбассе Зеленскому надо говорить с "ЛНР" и "ДНР", а по форпостам отношений Украины и России он якобы готов принять украинского президента в Москве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью, опубликованном 26 апреля, заявил, что Зеленский не будет приглашать Путина на мирные переговоры в Киев.