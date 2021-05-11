Стрелка никто не остановил: появилось видео, как Ильназ Галявиев заходил в гимназию

Парня, который устроил стрельбу в школе №175 в Казани 11 мая в результате чего погибли 8 человек и пострадали два десятка людей никто не становил, когда он входил в гимназию.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти.", где также поделились видео того как парень входит в школу.

Все произошло в 9:24 утра, Ильназ Галявиев в маске с дробовиком шел в школу. На пути он встретил случайного прохожего и помахал ему оружием, после чего подошел к зданию гимназии.

На кадрах видео видно, как парень идет по улице и оружием и его никто не останавливает на всем пути до школы.







Напомним, что ранее "Телеграф" показал кадры, сделанные внутри здания школы №175 в Казани, где два парня устроили стрельбу.